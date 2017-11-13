Чуть-чуть только не хватило: Эдуард Дубров подвел итоги финала Fed Cup в Минске
Новости Беларуси. На два дня Беларусь оказалась в центре событий, которые разворачивались на корте «Чижовка-Арены». Минск принимал финальный матч мировой группы Кубка Федерации, в котором впервые в истории белорусские девушки боролись за чемпионское звание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые в финале, впервые заветный кубок так близко, в Минске. За трофей боролись и обладали им в разные годы легенды большого тенниса – Штеффи Граф, Жюстин Энен, сестры Уильямс... Из «Чижовка-Арены» кубок отправится-таки за океан, белоруски 12 ноября уступили. Но первая попытка – настоящий фурор, и сегодня никто не назовет результат поражением.
Чаще всего Кубок Федерации выигрывали именно американки, этот трофей в руках они держат в 18 раз. Белорусы до сих пор ни разу не только не играли в финале – мы дебютанты мировой группы. Лидер нынешней американской сборной Коко Вандевеге – 10 номер мирового рейтинга. Первая ракетка нашей сборной Арина Соболенко – 79. После того, как она, полностью выложившись на корте, все-таки проиграла, оставить нас в игре могла только победа Саснович над Стивенс: 90 ракетка мира против 13 (кстати, в 2017 году Слоан взяла один из трофеев Большого шлема – чемпионка US Open). От нашей Саши ждали чуда, и Саша выстояла.
Евгений Лавренов, тренер-преподаватель по теннису:
Саша более вариативная и комбинационная девчонка. Более интересные розыгрыши, может, более длинные и зрелищные. Как она вырвала победу в решающем сэте – это просто была фантастика на очень хорошем уровне игры.
Итак, после четырех матчей Беларусь-США 2:2. И теперь главная интрига – кто же выйдет на корт? Эдуард Дубров, капитан нашей команды, признается: решение было важным и никак не спонтанным.
Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:
На сборе, который у нас был три недели, на регулярном просмотре всех друг с другом девчонок в паре предпочтение было отдано этой паре, потому что она выглядела сильнее. Чуть-чуть только не хватило, как в той сказке: ловил жар-птицу, схватился за хвост, а она без хвоста улетела. Молодцы девчонки, только радость за них.
Это был бой, настоящий бой. У капитана никакого разочарования после вчерашнего, только гордость.
Эдуард Дубров:
Матч показал, что девочкам по силам этот топ-20. Потому что два игрока обыграли 13 ракетку мира и сыграли с Вандевеге, 10 ракеткой мира. Значит, у них есть потенциал занять их место. Матчи – это встречи, победа команды... с серебром. Так и хочется сказать «победа», потому что чуть-чуть. Думаю, что теннис только выиграет от этого.
Лидия Морозова вчера на корт не выходила, за развязкой наблюдала с трибуны. Но сегодня уже с ракеткой в руках, продолжает тренировки.
Лидия Морозова, игрок национальной сборной Беларуси по теннису:
Я была настолько в матче, я следила за мячом, пыталась его гипнотизировать как-то, чтобы он залетал побольше у наших девочек. Я переживала очень сильно. Пыталась заводить толпу, мы били по этим банерам, мы кричали. У наших ребят у всех голоса осипшие, все хрипят сегодня.
И грусть, и радость, и осознание всего происходящего. Мне было очень обидно, когда американцев начали награждать, и вот эти конфетти полетели, музыка, они там все такие радостные. И я понимаю, что это все было так близко и мы могли там оказаться вместо них.
Команда молодая, и у нее есть будущее. Кстати, в феврале в Минск вернется большой теннис: в четвертьфинале Кубка Федерации Беларусь сразится с Германией. В случае победы – полуфинал против сильнейшего в паре Чехия-Швейцария. А с американками мы вполне можем встретиться вновь в финале 2018. Беларусь ждет реванша.