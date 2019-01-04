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Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду

04 января 2019 15:07
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Новости Беларуси. Хоккеисты Объединенных Арабских Эмиратов стали первыми полуфиналистами Рождественского хоккейного турнира в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Таков главный итог серии дневных матчей, которые 4 января состоялись в «Чижовка-Арене». За происходящим здесь следят многочисленные журналисты, ведь турнир давно вышел за рамки чисто спортивного мероприятия.

Корреспондент СТВ Ярослав Писаренко об итогах сегодняшних баталий на ледовой арене.

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду-1

Ярослав Писаренко, СТВ:
Команда ОАЭ стала первым полуфиналистом этого турнира. Она переиграла сборную Китая со счетом 10:3. Это уже второй ее успех на турнире. Выход из группы – это тот минимум, на который рассчитывают игроки этого коллектива.

Отметим, сборная Китая выступала очень достойно, даже открыла счет в этой встрече. Этот коллектив очень тепло встречали на «Чижовка-Арене».

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду-4

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду-6

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду-8

Джей Ар Толэндэр, игрок команды Китая:
Сегодняшняя игра была сложной для нас, это был определенный вызов. Может быть, не были хорошо подготовлены, но я получил удовольствие. У меня это первый опыт участия в турнире, и мне всё понравилось.

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду-11

Дональд-Линкольн Янг, игрок команды Китая:
Было очень весело. Начали неплохо, но потом сказалась усталость из-за долгого перелета. Мы в команде все из разных регионов и первые раз играем вместе.

Ярослав Писарёнок:
Параллельно с этой встречей проходил матч сборных России и Швейцарии. Победа команды России – 9:0! Это первая «сухая победа» на этом турнире.

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду-14

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду-16

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду-18

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду-20

Сергей Арекаев, игрок команды России:
У нас очень здорово сыграл вратарь, хотя он долго не играл уже по времени, но профессиональные навыки никуда не деваются. За счет вратаря, за счет его игры сегодня такой счет.

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду-23

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду-25

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Ярослав Писаренко # Фотофакт

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