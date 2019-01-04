Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду

Новости Беларуси. Хоккеисты Объединенных Арабских Эмиратов стали первыми полуфиналистами Рождественского хоккейного турнира в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Спорт объединяет народы». Президент Беларуси на церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея 13:7. Команда Президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея Таков главный итог серии дневных матчей, которые 4 января состоялись в «Чижовка-Арене». За происходящим здесь следят многочисленные журналисты, ведь турнир давно вышел за рамки чисто спортивного мероприятия. Корреспондент СТВ Ярослав Писаренко об итогах сегодняшних баталий на ледовой арене.

Ярослав Писаренко, СТВ:

Команда ОАЭ стала первым полуфиналистом этого турнира. Она переиграла сборную Китая со счетом 10:3. Это уже второй ее успех на турнире. Выход из группы – это тот минимум, на который рассчитывают игроки этого коллектива. Отметим, сборная Китая выступала очень достойно, даже открыла счет в этой встрече. Этот коллектив очень тепло встречали на «Чижовка-Арене».

Джей Ар Толэндэр, игрок команды Китая:

Сегодняшняя игра была сложной для нас, это был определенный вызов. Может быть, не были хорошо подготовлены, но я получил удовольствие. У меня это первый опыт участия в турнире, и мне всё понравилось.

Дональд-Линкольн Янг, игрок команды Китая:

Было очень весело. Начали неплохо, но потом сказалась усталость из-за долгого перелета. Мы в команде все из разных регионов и первые раз играем вместе. Ярослав Писарёнок:

Параллельно с этой встречей проходил матч сборных России и Швейцарии. Победа команды России – 9:0! Это первая «сухая победа» на этом турнире.