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Антон Смольский взял второе золото подряд на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону

06 января 2024 10:37
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Антон Смольский оформил золотой дубль на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в «Раубичах». Сегодня, 6 января, белорусу не было равных в гонке преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Смольский взял второе золото подряд на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону-1

Несмотря на три промаха на огневых рубежах, наш спортсмен показал быстрый и уверенный ход по дистанции. А преимущество, заработанное накануне, позволило лидеру белорусской сборной финишировать с комфортным запасом и одержать вторую убедительную викторию подряд. После побед в спринте и пасьюте Антон возглавил общий зачет Кубка Содружества.

Антон Смольский взял второе золото подряд на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону-4

Антон Смольский, победитель гонки преследования Кубка Содружества по биатлону:
Я сделал работу над ошибками и очень рад. Очень внутри ликую от того, что дома получилось все. Много чего менялось. И психологический подход, не только физический. Возможно, где-то больше трудился, чем обычно. И это дало свой эффект. Как видим, работа на рубеже не стопроцентная, поэтому очень рад, что есть какие-то моменты, резервы, над которыми я поработаю и улучшу свои результаты.

Антон Смольский взял второе золото подряд на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону-7

Уже в 14:00 на лыжню выйдут женщины. Нашу страну представят шесть спортсменок. Анна Сола, на которую болельщики возлагают большие надежды, отправится на дистанцию 16-й. Отставание от лидера составляет больше минуты. Надеемся, что поддержка родных трибун поможет ей улучшить показатели и занять место на пьедестале.

# Биатлон # Антон Смольский

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