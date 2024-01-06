Антон Смольский взял второе золото подряд на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону

Антон Смольский оформил золотой дубль на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в «Раубичах». Сегодня, 6 января, белорусу не было равных в гонке преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на три промаха на огневых рубежах, наш спортсмен показал быстрый и уверенный ход по дистанции. А преимущество, заработанное накануне, позволило лидеру белорусской сборной финишировать с комфортным запасом и одержать вторую убедительную викторию подряд. После побед в спринте и пасьюте Антон возглавил общий зачет Кубка Содружества.

Антон Смольский, победитель гонки преследования Кубка Содружества по биатлону:

Я сделал работу над ошибками и очень рад. Очень внутри ликую от того, что дома получилось все. Много чего менялось. И психологический подход, не только физический. Возможно, где-то больше трудился, чем обычно. И это дало свой эффект. Как видим, работа на рубеже не стопроцентная, поэтому очень рад, что есть какие-то моменты, резервы, над которыми я поработаю и улучшу свои результаты.