Болельщики в «Раубичах» рассказали, чего ждут от гонки: «Победы Антона Смольского!»

В «Раубичах» продолжается праздник биатлона. В программе – мужской пасьют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные медальные надежды белорусских болельщиков связаны с лидером нашей сборной Антоном Смольским. Он отправится на дистанцию под первым номером. Напомним, 5 января наш спортсмен гарантировал себе лидирующую позицию благодаря успешному выступлению в спринте. Сегодня преимущество белоруса над ближайшим преследователем составляет 24 секунды. Это хорошая заявка на очередной триумф. На трибунах уже привычно многолюдно. Болельщики в предвкушении яркой борьбы.

Алексей Попов: Мы приехали из Томска, у нас тут большая команда. В «Раубичах» в первый раз. И за ваших болеем, и за Динару Алимбекову в прошлом году болели, в Тюмень ездили. То есть такие, активное болельщики. Замечательная атмосфера в «Раубичах», и погода благоволит биатлону. И вообще очень место нравится. Хорошее место, интересное.

Татьяна Панкратова:

От гонки ожидаю победы Антона Смольского. Очень красиво, мне так нравится. Все празднично. И приподнятое настроение такой. Я очень довольна, что сюда приехала.

Сегодня, 6 января, также состоится женская гонка преследования. Девушки выйдут на старт в 14:00.