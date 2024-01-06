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Минское «Динамо» проиграло «Амуру» в матче чемпионата КХЛ

06 января 2024 12:34
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Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали год в регулярном чемпионате КХЛ. На домашнем льду наши парни принимали хабаровский «Амур», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло «Амуру» в матче чемпионата КХЛ-1

Счет в поединке был открыт на 23-й минуте. Гости вышли вперед. А затем преимущество упрочили. «Зубры» сумели сократить отставание только под занавес противостояния. Хозяева получили право на штрафной бросок, который реализовал лучший бомбардир клуба Сэм Энас. За 20 секунд до сирены Андрей Стась сравнял цифры на табло и перевел игру в овертайм, где хоккеисты «Амура» праздновали победу со счетом 3:2. Далее подопечные Дмитрия Квартального 7 января на выезде сыграют против «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

# Хоккей

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