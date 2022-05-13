Соболенко обыграла Анисимову и вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000

Белоруска была сильнее американки Аманды Анисимовой. Которая, к слову, до этого раза вела в личных встречах 4:0. Борьба ожидалась упорной и неуступчивой, так и получилось. Со старта каждая из девушек начала проявлять характер, и важно было не растерять этот запал. Сет завершился победой Анисимовой – 6:4. Первая половина второго прошла при равных шансах на успех, но в нужные моменты Соболенко показала свой лидерский характер и напор, тем самым оформив промежуточную викторию – 6:3. В решающей, третьей партии, белоруска была на голову сильнее американки. Красивые и результативные розыгрыши, максимальная самоотдача и как итог – 6:2. Соболенко впервые в карьере побеждает Анисимову и гордо идет в полуфинал.