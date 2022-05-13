Прямой эфир

Соболенко обыграла Анисимову и вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000

13 мая 2022 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко в полуфинале престижного теннисного турнира категории WTA-1000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко обыграла Анисимову и вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000-1

Белоруска была сильнее американки Аманды Анисимовой. Которая, к слову, до этого раза вела в личных встречах 4:0. Борьба ожидалась упорной и неуступчивой, так и получилось. Со старта каждая из девушек начала проявлять характер, и важно было не растерять этот запал. Сет завершился победой Анисимовой – 6:4. Первая половина второго прошла при равных шансах на успех, но в нужные моменты Соболенко показала свой лидерский характер и напор, тем самым оформив промежуточную викторию – 6:3. В решающей, третьей партии, белоруска была на голову сильнее американки. Красивые и результативные розыгрыши, максимальная самоотдача и как итог – 6:2. Соболенко впервые в карьере побеждает Анисимову и гордо идет в полуфинал.

# Теннис # Арина Соболенко # Аманда Анисимова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Молодёжная сборная Беларуси по хоккею продолжает учебно-тренировочный сбор
13 мая 2022 13:36

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею продолжает учебно-тренировочный сбор

Мини-футбол. Клуб «УВД-Динамо» стал третьим полуфиналистом национального первенства
13 мая 2022 13:35

Мини-футбол. Клуб «УВД-Динамо» стал третьим полуфиналистом национального первенства

Наталья Цилинская: «Любые тренировочные процессы, циклы логично должны заканчиваться соревнованиями»
12 мая 2022 20:03

Наталья Цилинская: «Любые тренировочные процессы, циклы логично должны заканчиваться соревнованиями»