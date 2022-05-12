Наталья Цилинская: «Любые тренировочные процессы, циклы логично должны заканчиваться соревнованиями»

Новости Беларуси. В Минске стартовали открытые республиканские соревнования по велоспорту. В 2022 году форум приобрел статус международного, наравне с нашими атлетами участие в нем принимают и сильнейшие россияне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

Соревноваться все время полезно. Потому что любые тренировочные процессы, циклы логично должны заканчиваться соревнованиями. Потому что гонщикам нужно проверить свои силы, показать результат, получить адреналин. И подняться на ступеньку выше. Как правило, чтобы показывать новый спортивный результат. Выдающийся, естественно, мы же говорим про наших спортсменов. Поэтому то, что мы имеем такую возможность в ситуации, когда нас пытались ее лишить, я считаю, что это только положительный опыт.