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Наталья Цилинская: «Любые тренировочные процессы, циклы логично должны заканчиваться соревнованиями»

12 мая 2022 20:03
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Новости Беларуси. В Минске стартовали открытые республиканские соревнования по велоспорту. В 2022 году форум приобрел статус международного, наравне с нашими атлетами участие в нем принимают и сильнейшие россияне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Наталья Цилинская: «Любые тренировочные процессы, циклы логично должны заканчиваться соревнованиями»-1

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:  
Соревноваться все время полезно. Потому что любые тренировочные процессы, циклы логично должны заканчиваться соревнованиями. Потому что гонщикам нужно проверить свои силы, показать результат, получить адреналин. И подняться на ступеньку выше. Как правило, чтобы показывать новый спортивный результат. Выдающийся, естественно, мы же говорим про наших спортсменов. Поэтому то, что мы имеем такую возможность в ситуации, когда нас пытались ее лишить, я считаю, что это только положительный опыт.  

«На высшем уровне сделано». В Минске стартовали международные соревнования по велоспорту (здесь подробнее).  

# Велосипед # Наталья Цилинская # Фотофакт

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