Мини-футбол. Клуб «УВД-Динамо» стал третьим полуфиналистом национального первенства

Гродненская дружина преподнесла настоящую сенсацию, выбив в первом же раунде плей-офф одного из главных фаворитов – оршанский «Витэн». И если первая осечка еще могла сойти за случайность, то вторая виктория «Динамо» все расставила на свои места. Причем победили бело-голубые по делу и с хорошим запасом. Финальный счет – 8:3. Свои притязания на проход дальше коллектив из Гродно обозначил в первом тайме, забив три безответных гола. А после антракта добил обескураженного соперника. Таким образом, «Динамо» идет в полуфинал и оставляет не у дел грозный «Витэн». Во втором противостоянии 12 мая Минск взял верх над БЧ – 5:1. В серии паритет. Третий и решающий матч будет сыгран в Гомеле 15 мая.