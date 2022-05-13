Молодёжная сборная Беларуси по хоккею продолжает учебно-тренировочный сбор

Команде U-20, которой руководит Сергей Стась, в скором времени предстоят спарринги со сверстниками из России. Турнир пройдет в Сочи с 25 по 30 мая. На данный момент в распоряжении главкома 34 хоккеиста. Причем акцент сделан как на проверенных исполнителей, так и на новичков, которые по возрасту только подходят к молодежке. Сборная работает на базе «Чижовка-Арены».

Сергей Стась, главный тренер молодежной (U-20) сборной Беларуси по хоккею:

Вижу, что ребята немножко подустали, нам нужно было вернуть кондиции. Кто-то тренировался, у кого-то была пауза. Нам нужно все равно набрать эти кондиции, без них никуда. Ребята работают, мне нравится. Все не так просто, тяжело, кому-то полегче, но все выкладываются, стараются.