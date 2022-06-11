Соболенко обыграла американскую теннисистку Роджерс и вышла в финал турнира в Нидерландах

Ключевым в противостоянии оказался первый сет. Он игрался более часа. Несмотря на огромную разницу в мировом рейтинге, а соперниц разделяют почти 40 строк, на корте невозможно было определить фаворита. Представительница звездно-полосатого флага действовала напористо и даже агрессивно, нередко ставя в тупик фаворитку. К чести Соболенко она не давала волю эмоциям, а планомерно искала ключи к обороне американки. Первая партия закончилась лишь на тай-брейке. И то с перевесом всего лишь в один мяч в пользу белоруски. На этом геройства Роджерс и закончились. Дальше она просто сникла. Соболенко взяла 6 геймов подряд и победила в матче 7:6, 6:0.