Прямой эфир

Соболенко обыграла американскую теннисистку Роджерс и вышла в финал турнира в Нидерландах

11 июня 2022 16:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Она уже в финале. Арина Соболенко вышла в титульный матч на теннисном турнире категории 250 в Нидерландах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ½ пала американская спортсменка Шелби Роджерс.

Соболенко обыграла американскую теннисистку Роджерс и вышла в финал турнира в Нидерландах-1

Ключевым в противостоянии оказался первый сет. Он игрался более часа. Несмотря на огромную разницу в мировом рейтинге, а соперниц разделяют почти 40 строк, на корте невозможно было определить фаворита. Представительница звездно-полосатого флага действовала напористо и даже агрессивно, нередко ставя в тупик фаворитку. К чести Соболенко она не давала волю эмоциям, а планомерно искала ключи к обороне американки. Первая партия закончилась лишь на тай-брейке. И то с перевесом всего лишь в один мяч в пользу белоруски. На этом геройства Роджерс и закончились. Дальше она просто сникла. Соболенко взяла 6 геймов подряд и победила в матче 7:6, 6:0.

Соболенко обыграла американскую теннисистку Роджерс и вышла в финал турнира в Нидерландах-4

В битве за титул первой сеяной будет противостоять россиянка Екатерина Александрова. Нужно отметить, что до этого соперницы играли между собой 4 раза. Счет личных встреч ничейный – 2:2

# Теннис # Арина Соболенко # Шелби Роджерс # Екатерина Александрова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мини-футбол. «Столица» повторно обыграла ВРЗ. Для чемпионства осталась только одна победа
11 июня 2022 16:03

Мини-футбол. «Столица» повторно обыграла ВРЗ. Для чемпионства осталась только одна победа

Георгий Кондратьев о матче с Казахстаном: «Без удачи в футболе трудно выиграть в таких играх»
11 июня 2022 15:56

Георгий Кондратьев о матче с Казахстаном: «Без удачи в футболе трудно выиграть в таких играх»

«Для всех большой опыт». Сборная Беларуси по гандболу обыграла национальную команду Китая
11 июня 2022 15:47

«Для всех большой опыт». Сборная Беларуси по гандболу обыграла национальную команду Китая