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Мини-футбол. «Столица» повторно обыграла ВРЗ. Для чемпионства осталась только одна победа

11 июня 2022 16:03
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Один шаг до чемпионства. «Столица» повторно обыграла гомельский ВРЗ в финальной серии национального первенства по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чтобы в очередной раз обрести золотые награды, минскому клубу достаточно победить единожды.

Мини-футбол. «Столица» повторно обыграла ВРЗ. Для чемпионства осталась только одна победа-1

Второе противостояние выдалось не менее упорным, нежели первое. Первые три гола забила «Столица». Правда, один раз хозяева поразили собственные ворота. Но на перерыв с хорошим настроением уходили гости. Они были впереди – 3:2. Однако спустя всего минуту после возобновления игры Олег Горбенко сравнял цифры на табло. С этого момента забивали исключительно минчане.

Вначале Ильнур Исламов выводил команду вперед, а затем Олег Горбенко оформляет дубль и устанавливает окончательный счет. «Столица» берет матч – 5:3 и делает весомую заявку на чемпионский титул.

Третий и вполне возможно последний матч пройдет 14 июня в Гомеле.

# Футбол Беларуси # Олег Горбенко # Ильнур Исламов # Фотофакт

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