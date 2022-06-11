Мини-футбол. «Столица» повторно обыграла ВРЗ. Для чемпионства осталась только одна победа

Один шаг до чемпионства. «Столица» повторно обыграла гомельский ВРЗ в финальной серии национального первенства по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чтобы в очередной раз обрести золотые награды, минскому клубу достаточно победить единожды.

Второе противостояние выдалось не менее упорным, нежели первое. Первые три гола забила «Столица». Правда, один раз хозяева поразили собственные ворота. Но на перерыв с хорошим настроением уходили гости. Они были впереди – 3:2. Однако спустя всего минуту после возобновления игры Олег Горбенко сравнял цифры на табло. С этого момента забивали исключительно минчане.

Вначале Ильнур Исламов выводил команду вперед, а затем Олег Горбенко оформляет дубль и устанавливает окончательный счет. «Столица» берет матч – 5:3 и делает весомую заявку на чемпионский титул.