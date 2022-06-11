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«Для всех большой опыт». Сборная Беларуси по гандболу обыграла национальную команду Китая

11 июня 2022 15:47
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Новости Беларуси. Сборная Китая по гандболу завершила свое турне по Беларуси. В последнем спарринге игроки из Поднебесной сразились против нашей национальной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Юрия Шевцова уверенно включились в игру и захватили преимущество с самого старта. К исходу первой половины матча белорусская дружина вела шесть мячей. Несмотря на все старания, переломить ход встречи у китайских гандболистов в оставшиеся 30 минут не получилось. Наши парни были сильнее – 43:25.

«Для всех большой опыт». Сборная Беларуси по гандболу обыграла национальную команду Китая-1

Вячеслав Бохан, игрок сборной Беларуси по гандболу:
Позитивные впечатления. Хорошо, что сыграли с новым для нас соперником – это опыт, плюс много молодых игроков, которые раньше не привлекались в национальную сборную. Я думаю, для всех большой опыт, и позитив перед отпуском получила вся команда.

«Для всех большой опыт». Сборная Беларуси по гандболу обыграла национальную команду Китая-4

Накануне китайская дружина провела еще две встречи на белорусской земле. Ранее гостям удалось с минимальным счетом обыграть команду БГУФК-СКА – 27:26. А в другой дуэли наши юноши до 18 лет смогли вырвать победу на последних секундах – 32:31.

«Для всех большой опыт». Сборная Беларуси по гандболу обыграла национальную команду Китая-7

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# Гандбол # Юрий Шевцов # Вячеслав Бохан # Фотофакт

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