«Для всех большой опыт». Сборная Беларуси по гандболу обыграла национальную команду Китая

Новости Беларуси. Сборная Китая по гандболу завершила свое турне по Беларуси. В последнем спарринге игроки из Поднебесной сразились против нашей национальной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Юрия Шевцова уверенно включились в игру и захватили преимущество с самого старта. К исходу первой половины матча белорусская дружина вела шесть мячей. Несмотря на все старания, переломить ход встречи у китайских гандболистов в оставшиеся 30 минут не получилось. Наши парни были сильнее – 43:25.