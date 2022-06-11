Георгий Кондратьев о матче с Казахстаном: «Без удачи в футболе трудно выиграть в таких играх»

Одно очко добыто, но вряд ли оно принесло много радости. Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Казахстана в очередном матче Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К результату можно относиться двояко.

С одной стороны, по ту сторону центра поля был лидер нашей группы, а потому набранный балл вполне себе можно занести в актив подопечным Георгия Кондратьева. Только вот если вспомнить статистику, то с представителями Казахстана мы всегда играли хорошо. В трех дуэлях брали верх, а лишь в одной, и той товарищеской, разошлись миром. Что до хода прошедшего матча, то белорусы пропустили первыми уже на 5-й минуте. А спаслась наша дружина уже под занавес противостояния. Голом отметился вышедший на замену Владислав Малькевич. В итоге на табло 1:1. Боевая ничья.

Георий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Без удачи в футболе трудно выиграть в таких играх. Было очень много моментов хороших, но вратарь прекрасно у них играл. То в штангу попадаем, то мимо бьем. Но ничего, порадовала команда, что не опустили руки, до конца бились, до конца сражались. При этом неплохой футбол показали. Так что будем надеяться, что в дальнейшем удача будет на нашей стороне, потому что без удачи трудно выигрывать игры.