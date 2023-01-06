Соболенко о победном четвертьфинальном матче в Аделаиде: тяжёлая игра, соперница боролась до конца

В пятницу, 6 января, болельщиков ожидал насыщенный игровой день в Аделаиде. Сразу несколько наших теннисисток боролись за право продолжить выступление на турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К сожалению, не для всех австралийское солнце светило одинаково.

Арина Соболенко за час и 34 минуты в двух сетах обыграла Маркету Вондроушову из Чехии – 6:3, 7:5. В первой партии белоруска показала практически эталонную игру. А вот во второй без приключений обойтись не удалось. Соболенко вела 4:1, однако упустила нить игры и позволила оппонентке сравнять. Чешка навязала борьбу и пыталась перевести дуэль в третий сет. Но белоруска, пусть и не так быстро, как могла, все-таки завершила противостояние в свою пользу. В полуфинале соперницей нашей спортсменки будет Ирина-Камелия Бегу из Румынии. Матч состоится утром 7 января.

Арина Соболенко, полуфиналистка турнира:

Это была тяжелая игра, соперница боролась до конца. И я очень счастлива выиграть этот матч. Думаю, это случилось потому, что я оставалась собранной и спокойной. Я искренне счастлива быть здесь. Спасибо большое за эту домашнюю атмосферу, она была невероятной.

К сожалению, повторить успех и в парном разряде не получилось. Арина Соболенко и Лидия Морозова на чемпионском тай-брейке уступили первой сеянной паре Сандерс / Синякова.