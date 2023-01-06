Алексей Протас взял юбилейное очко в чемпионате НХЛ

Алексей Протас набрал юбилейное 10-е очко в чемпионате НХЛ. Белорус помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе форварда результативная передача. Ассист был оформлен при четвертом взятии ворот. Протас весь матч действовал в четвертом звене, провел на льду более 10 минут, трижды бросал сам и совершил перехват. Коэффициент полезности составил +1.