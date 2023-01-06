«Сборы проходят весело, задорно». Как стартовал второй в истории кэмп женской сборной Беларуси по хоккею?

Алексей Плотников, консультант кэмпа женской сборной Беларуси по хоккею:

Везде развивается женский хоккей, в любой стране. Может быть, уже даже развивается в Африке. Развивать надо, девчонок много на самом деле, и все катаются. Надо, чтобы они всегда были в одной команде, это будет намного лучше, чем девчонки в команде с пацанами. Не та атмосфера, девчонка лучше девчонку поймет, нужна своя особая команда. Много есть хороших девчонок, с которыми надо работать от и до. Вообще, реально много. И если с ними работать, не запускать этот процесс и в клубах, и на уровнях этих сборов ФХБ, то результат будет. Прекрасно себя чувствую в этой атмосфере, как рыба в воде. Мне нравится работать с девчонками, работаю с ними уже четыре года, может, уже пятый пошел. Всех знаю, всех понимаю, все ко мне привыкли. Работа в радость, в удовольствие. У нас все время сборы проходят весело, задорно, активно.