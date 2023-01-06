«Сборы проходят весело, задорно». Как стартовал второй в истории кэмп женской сборной Беларуси по хоккею?

Новости Беларуси. На базе спортивного комплекса «Раубичи» продолжается второй в истории кэмп женской сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Юные спортсменки совершенствуют свои навыки под присмотром специалистов профильной федерации.
В финальный ростер тренировочного лагеря попали 20 подрастающих хоккеисток со всех регионов страны. Основное внимание на этот раз было уделено ледовой подготовке. Девушки оттачивали мастерство владения клюшкой, катания, а также улучшали свои тактические навыки.
Алексей Плотников, консультант кэмпа женской сборной Беларуси по хоккею:
Везде развивается женский хоккей, в любой стране. Может быть, уже даже развивается в Африке. Развивать надо, девчонок много на самом деле, и все катаются. Надо, чтобы они всегда были в одной команде, это будет намного лучше, чем девчонки в команде с пацанами. Не та атмосфера, девчонка лучше девчонку поймет, нужна своя особая команда. Много есть хороших девчонок, с которыми надо работать от и до. Вообще, реально много. И если с ними работать, не запускать этот процесс и в клубах, и на уровнях этих сборов ФХБ, то результат будет. Прекрасно себя чувствую в этой атмосфере, как рыба в воде. Мне нравится работать с девчонками, работаю с ними уже четыре года, может, уже пятый пошел. Всех знаю, всех понимаю, все ко мне привыкли. Работа в радость, в удовольствие. У нас все время сборы проходят весело, задорно, активно.
Варвара Судьева, хоккеистка:
Очень круто все, мне очень понравилась прошлая тренировка. Очень круто, что вратарский тренер пришел с первого дня. Вчера в бассейн ходили, очень круто себя чувствуем. Атмосфера очень крутая и веселая, я хочу стать профессиональной хоккеисткой.
На этом работа с девушками не заканчивается. Функционеры собираются продолжать активно развивать женский хоккей. В планах – сборы и товарищеские матчи.
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