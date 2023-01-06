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Гандбол. Белорусы уступили россиянам во втором товарищеском матче в Москве

06 января 2023 19:30
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В Москве гандболисты сборной Беларуси второй раз за несколько дней уступили команде России в товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Белорусы уступили россиянам во втором товарищеском матче в Москве-1

Итоговый счет – 25:28 в пользу хозяев. Напомним, 5 января коллективы уже встречались, и тогда викторию также праздновали россияне – 28:23. Отметим, лучшим бомбардиром белорусской дружины стал Владислав Кулеш, за два поединка в его активе 14 мячей.

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# Гандбол # Владислав Кулеш # Фотофакт

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