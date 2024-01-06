Мужская сборная Беларуси по гандболу одержала вторую победу на турнире «Кубок дружбы»

Мужская сборная Беларуси по гандболу одержала вторую победу на международном турнире «Кубок дружбы» в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Юрия Шевцова была сильнее молодежной дружины России со счетом 45:29. Самыми результативными в нашей сборной были Артем Кулак и Артем Сельвесюк, которые забросили по 8 мячей в ворота противника. В воскресенье, 7 января, в заключительном поединке белорусские гандболисты встретятся с национальной командой России, которая 6 января неожиданно уступила иранцам – 26:29.