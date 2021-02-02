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Соболенко и Саснович проиграли на турнире в Мельбурне

02 февраля 2021 11:23
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Новости Беларуси. Бесславно завершили выступление на представительном международном турнире в австралийском Мельбурне Арина Соболенко и Александра Саснович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

7-я ракетка планеты вынуждена была капитулировать после первого же матча. Во втором круге основы наша спортсменка в трех сетах уступила Кайе Канепи. При этом представительница Эстонии занимает 94-е место в мировой классификации. Белоруска без боя отдала первый сет 1:6, исправилась во втором 6:2, но опять провалилась в третьем 1:6.

Соболенко и Саснович проиграли на турнире в Мельбурне-1

Неудача постигла и Александру Саснович. Она в 1/16 финала пропустила дальше Ирину Камелию-Бегу. Девушки также сыграли трехсетовое противостояние, но дальше прошла теннисистка из Румынии.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Кайя Канепи # Ирина-Камелия Бегу # Фотофакт

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