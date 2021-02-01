Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» обнародовало состав на выездную серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубрам» предстоит три поединка.

Вначале подопечные Крэйга Вудкрофта померятся силами с «Авангардом», затем сразятся с «Витязем» и после попытают счастья в Сочи у одноименной дружины.