Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» обнародовало состав на выездную серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубрам» предстоит три поединка.
Вначале подопечные Крэйга Вудкрофта померятся силами с «Авангардом», затем сразятся с «Витязем» и после попытают счастья в Сочи у одноименной дружины.
В вояж тренерский штаб взял 26 игроков. Брэндон Козун готов помочь динамовцам и выведен из списка травмированных, а Владислав Еременко, напротив, лазарет пополнил. Остались восстанавливать кондиции Дмитрий Буйницкий, Райан Спунер, Илья Соловьев и Павел Варфоломеев. Артем Аносов и Андрей Павленко командированы в фарм-клуб «Динамо-Молодечно».