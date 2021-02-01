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Минское «Динамо» обнародовало состав на выездную серию в чемпионате КХЛ

01 февраля 2021 19:31
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» обнародовало состав на выездную серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубрам» предстоит три поединка.

Вначале подопечные Крэйга Вудкрофта померятся силами с «Авангардом», затем сразятся с «Витязем» и после попытают счастья в Сочи у одноименной дружины.

Минское «Динамо» обнародовало состав на выездную серию в чемпионате КХЛ-1

В вояж тренерский штаб взял 26 игроков. Брэндон Козун готов помочь динамовцам и выведен из списка травмированных, а Владислав Еременко, напротив, лазарет пополнил. Остались восстанавливать кондиции Дмитрий Буйницкий, Райан Спунер, Илья Соловьев и Павел Варфоломеев. Артем Аносов и Андрей Павленко командированы в фарм-клуб «Динамо-Молодечно».

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Брэндон Козун # Владислав Ерёменко # Дмитрий Буйницкий # Райан Спунер # Илья Соловьев # Павел Варфоломеев # Артем Аносов # Андрей Павленко # Фотофакт

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