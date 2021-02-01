Уступили сборной Молдовы. Белорусы с поражения стартовали в Кубке развития

Новости Беларуси. В Минске стартовал традиционный футбольный турнир среди юношеских команд – Кубок развития, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2021 году состав участников как никогда скромный. Вместе с белорусами на турнире выступают сборные Молдовы, Таджикистана и Казахстана.

31 января состоялись первые игры. Наша команда под руководством Александра Юревича уступила сверстникам из Молдовы – 1:3. В следующем матче белорусы сыграют с футболистами сборной Казахстана.

Отметим, за 16 лет существования турнира Беларусь четырежды выигрывала эти соревнования.