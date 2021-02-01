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Уступили сборной Молдовы. Белорусы с поражения стартовали в Кубке развития

01 февраля 2021 15:23
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Новости Беларуси. В Минске стартовал традиционный футбольный турнир среди юношеских команд – Кубок развития, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уступили сборной Молдовы. Белорусы с поражения стартовали в Кубке развития -1

В 2021 году состав участников как никогда скромный. Вместе с белорусами на турнире выступают сборные Молдовы, Таджикистана и Казахстана.

Уступили сборной Молдовы. Белорусы с поражения стартовали в Кубке развития -4

31 января состоялись первые игры. Наша команда под руководством Александра Юревича уступила сверстникам из Молдовы – 1:3. В следующем матче белорусы сыграют с футболистами сборной Казахстана.

Отметим, за 16 лет существования турнира Беларусь четырежды выигрывала эти соревнования.

# Футбол # Александр Юревич # Фотофакт

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