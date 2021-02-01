В Жодино стартовал традиционный предсезонный турнир по футболу «Белазовец-2021»

Новости Беларуси. В Жодино стартовал традиционный предсезонный турнир по футболу «Белазовец-2021». В 2021 году участие принимают сразу 8 команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это как коллективы высшей лиги – «Торпедо-БелАЗ», «Неман», «Слуцк», «Ислочь», так и квартет представителей первой лиги – дзержинский «Арсенал», «Белшина», «Крумкачы» и дублирующий состав минского «Динамо».