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Соболенко и Азаренко сыграют друг против друга на турнире в США

02 августа 2024 12:51
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Белорусскому четвертьфиналу в Вашингтоне быть. Виктория Азаренко пробилась в третий круг турнира категории 500 в США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Азаренко сыграют друг против друга на турнире в США-1

В непростом матче она заставила зачехлить ракетку представительницу Китая Яфань Ван. Девушки провели на корте более 2,5 часа. Первый сет остался за нашей спортсменкой – 6:1. Во второй партии сильнее действовала азиатка – 7:6. Но в решающем отрезке первенствовала Виктория – 6:3. Таким образом, одной из полуфиналисток в столице Америки будет белоруска. Соболенко с Азаренко сразятся этой ночью.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

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