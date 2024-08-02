Соболенко и Азаренко сыграют друг против друга на турнире в США

Белорусскому четвертьфиналу в Вашингтоне быть. Виктория Азаренко пробилась в третий круг турнира категории 500 в США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В непростом матче она заставила зачехлить ракетку представительницу Китая Яфань Ван. Девушки провели на корте более 2,5 часа. Первый сет остался за нашей спортсменкой – 6:1. Во второй партии сильнее действовала азиатка – 7:6. Но в решающем отрезке первенствовала Виктория – 6:3. Таким образом, одной из полуфиналисток в столице Америки будет белоруска. Соболенко с Азаренко сразятся этой ночью.