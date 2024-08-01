Более 100 пар участников со всей Беларуси! На ЧБ по конной выездке в Ратомке определяют сильнейших

Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси по выездке, который принимает Ратомка, участники определяли сильнейших по программе езда для молодых лошадей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На награды претендовало 12 дуэтов. Вторую победу кряду одержала лидер белорусской сборной Анна Карасева. В группе шестилетних лошадей всадница со своим напарником Бельканто смогла значительно оторваться от ближайших соперников и возглавить итоговый протокол. В упорной борьбе и в плотной конкуренции среди семилеток лучшими стали Валерия Маркина и ее лошадь Форпина. А вот Анастасия Дудкова с Тропикой остановились в шаге от пьедестала, но данный результат позволяет рассчитывать на медальные перспективы в ближайшем будущем.

Анастасия Дудкова, участница турнира: В этом программе лошадь должна быть хорошего качества. Двое судьи на букве B оценивают это качество лошади, ее подчинение. И судья на букве C оценивает технику, правильность выполнения элементов. Для лошадей 7 лет это довольно серьезная езда, уже такой высокий уровень. Я очень довольна. Она молодец, она хорошо показала себя.

Ирина Жукова, судья соревнований:

Неплохо показали свои результаты и Анна Карасева на молодой лошади, на шестилетней она вчера выиграла, а на второй своей лошади была вторая. Перспективная юниорка, которая переходит тоже уже в возраст U-25 на своей молодой лошади по семилетним лошадям, была первая – Нина Стешко. Выступления на чемпионате республики повлияют на формирование сборной команды для выезда на международные соревнования.

В пятницу, 2 августа, участники разыграют Большой приз, а также сильнейших определят наездники не старше 25 лет. Всего будет разыграно восемь комплектов медалей. Помимо наград, спортсмены борются за места в команде, которая выступит на этапе Кубка Евразии и на чемпионате России. Эти старты пройдут в конце августа и сентябре.