Тренер белорусской команды по плаванию про Олимпиаду: кто покажет характер, тот и попадёт в финал

В полуфинальном заезде на 2 тысячи метров Евгений Золотой показал второй результат. А вот Татьяна Климович в своем заезде финишировала 5-й и теперь выступит в финале «Б», где поборется за 7-12 места, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никита Луговкин, тренер команды Беларуси по плаванию:

Очень плотная дистанция, очень плотно плывут спортсмены. Задача была на утро, естественно, уверенно попасть в полуфиналы. Мы это сделали. Но будем готовиться на вечер. Основная задача – проплыть хорошо и отобраться дальше. И уже будем работать дальше по плану. Есть явные лидеры, которые сегодня, может быть, и купались с утра, потому что будут еще другие дистанции. В принципе, показала предвариловка 9,6 – 7 место, 10,5 – 16. Конечно, кто вечером соберется, кто покажет характер, тот попадет в финал.