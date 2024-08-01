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Хоккей. «Гомель» и «Витебск» одержали победы в Кубке Руслана Салея

01 августа 2024 14:14
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Кубок Руслана Салея не знает ни дня перерыва. Первые виктории одержали «Гомель» и «Витебск». «Рыси» легко справились с Могилевом 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Гомель» и «Витебск» одержали победы в Кубке Руслана Салея-1

Стартовый период соперники отбегали вхолостую, а дальше солировали уже гости. Победно начали защиту титула северяне. «Витебск» взял верх над оршанским «Локомотивом» – 2:0. Сегодня, 1 августа, состоятся очередные три встречи. Все начнутся синхронно. Центральная дуэль состоится в Минске.

# Хоккей

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