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Соболенко и Азаренко пропустят стартовый круг турнира в Индиан-Уэллсе

07 марта 2023 09:49
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Две белоруски стартуют со второго круга, еще одна – с первого. В Индиан-Уэллсе прошла жеребьевка теннисного «тысячника», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Азаренко пропустят стартовый круг турнира в Индиан-Уэллсе-1

Благодаря высокому рейтингу стартовый круг пропустят Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Вторая ракетка планеты дожидается победительницу матча между Ализе Корне и Евгенией Родиной. Азаренко посоперничает с сильнейшей из пары Юлия Путинцева – Каролина Мухова. А Александра Саснович в первом круге сразится с американкой Кайей Канепи. Турнир в Индиан-Уэллсе начнется уже завтра, 8 марта.

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# Теннис # Александра Саснович # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Евгения Родина # Юлия Путинцева # Фотофакт

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