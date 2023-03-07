Соболенко и Азаренко пропустят стартовый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Две белоруски стартуют со второго круга, еще одна – с первого. В Индиан-Уэллсе прошла жеребьевка теннисного «тысячника», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Благодаря высокому рейтингу стартовый круг пропустят Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Вторая ракетка планеты дожидается победительницу матча между Ализе Корне и Евгенией Родиной. Азаренко посоперничает с сильнейшей из пары Юлия Путинцева – Каролина Мухова. А Александра Саснович в первом круге сразится с американкой Кайей Канепи. Турнир в Индиан-Уэллсе начнется уже завтра, 8 марта.