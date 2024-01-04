Соболенко и Азаренко одерживают победы на турнире в Брисбене

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в австралийском Брисбене. В 1/8 финала белоруска уверенно обыграла 33-ю ракетку мира китаянку Чжу Линь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Упустив свою подачу в самом начале матча, Соболенко быстро исправила ситуацию и выиграла шесть геймов подряд. Второй сет также проходил под диктовку нашей теннисистки и завершился со счетом 6:0. Матч продолжался чуть больше часа. Соболенко выполнила 9 эйсов, сделала шесть брейков. Следующая соперница второй ракетки мира – россиянка Дарья Касаткина. Наша теннисистка является действующей чемпионкой турнира в Брисбене.