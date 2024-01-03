Прямой эфир

Мужская сборная Беларуси по гандболу отправится на Кубок Дружбы в Москву

03 января 2024 19:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В четверг, 4 декабря, мужская сборная Беларуси по гандболу отправится в Москву. Там с 5 по 7 января пройдет международный товарищеский турнир Кубок Дружбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужская сборная Беларуси по гандболу отправится на Кубок Дружбы в Москву-1

В выездном составе белорусской команды – 16 игроков. Причем по сравнению с первоначальным списком произошли изменения. Не поедут в Москву вратарь Константин Ковалев, левый крайний Владислав Кривенко и линейный Вячеслав Бохан. К сборной присоединились линейный «Мешков Брест» Вячеслав Шумак и левый крайний СКА Иван Зинейкин. На турнире команда Юрия Шевцова сыграет с молодежной и национальной дружинами России, а также со сборной Ирана. Первый поединок белорусы проведут в пятницу против иранских гандболистов.

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
В Санкт-Петербурге стартовал открытый чемпионат России по велоспорту на треке
03 января 2024 19:00

В Санкт-Петербурге стартовал открытый чемпионат России по велоспорту на треке

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене
03 января 2024 15:15

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене

Раубичи готовы принять этап Кубка Содружества по биатлону
03 января 2024 14:34

Раубичи готовы принять этап Кубка Содружества по биатлону