Мужская сборная Беларуси по гандболу отправится на Кубок Дружбы в Москву

В четверг, 4 декабря, мужская сборная Беларуси по гандболу отправится в Москву. Там с 5 по 7 января пройдет международный товарищеский турнир Кубок Дружбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В выездном составе белорусской команды – 16 игроков. Причем по сравнению с первоначальным списком произошли изменения. Не поедут в Москву вратарь Константин Ковалев, левый крайний Владислав Кривенко и линейный Вячеслав Бохан. К сборной присоединились линейный «Мешков Брест» Вячеслав Шумак и левый крайний СКА Иван Зинейкин. На турнире команда Юрия Шевцова сыграет с молодежной и национальной дружинами России, а также со сборной Ирана. Первый поединок белорусы проведут в пятницу против иранских гандболистов.