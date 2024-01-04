«Вашингтон» Протаса проиграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Джерси Девилз» со счетом 6:3 в матче НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

В команде «Дэвилз» голами отметились Нико Хишир, Доусон Мерсер и Майкл Маклауд. За «Вашингтон» забили Коннор Макмайкл, Евгений Кузнецов и Джон Карлсон. Евгений Кузнецов прервал безголевую серию, забив свой седьмой гол в сезоне, а также сделал гол и ассист, став третьим звездным игроком. Две передачи сделал Овечкин, увеличив свою очковую серию до трех матчей. «Вашингтон» терпит пятое поражение в последних шести матчах, а «Девилз» одерживают четвертую победу в последних пяти встречах.