Соболенко 50-ю неделю подряд удерживает лидерство в рейтинге WTA среди женщин

Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидерство среди женщин уже 50-ю неделю подряд удерживает Арина Соболенко. Белоруска лишь десятая женщина в истории, которой покорился такой значимый рубеж. Ее преимущество перед ближайшей преследовательницей, Игой Швентек из Польши, составляет 1 675 баллов. Замыкает тройку сильнейших американка Коко Гауфф. Что касается других соотечественниц, то у Александры Саснович минус три позиции и 111-е место, Виктория Азаренко прибавила три пункта и теперь идет 138-й. У Ирины Шиманович также небольшой прогресс – теперь она 156-я.

В мужском рейтинге лидер также не изменился – на вершине испанец Карлос Алькарас. Итальянский теннисист Янник Синнер – второй, представитель Германии Александр Зверев – третий. Лучший из белорусов – Эрик Арутюнян. Он прибавил 40 пунктов и располагается на 507-й строчке планетарного топа.