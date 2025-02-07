«Снежный снайпер» – узнали, как проходит финал турнира по биатлону

Шесть спринтерских гонок 7 февраля в программе соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. За стартами в Раубичах следит и наша съемочная группа.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта на несколько дней стал площадкой для спортивных баталий юных биатлонистов. Финал республиканского турнира «Снежный снайпер» собрал сильнейших спортсменов со всей страны в трех возрастах, 168 человек. Прежде чем попасть в главный старт, им пришлось целых три месяца доказывать, что они лучшие. Потому что они прошли сита-квалификацию, многоступенчатый отбор. И сейчас они в Раубичах.

В первый соревновательный день в программе значился спринт. У каждого возраста – свой километраж, но у всех два огневых рубежа. Очень здорово, что мы здесь все собрались, потому что прекрасная погода, порадовал маленький морозец, даже немножечко солнышко и заполненные трибуны. Поддержать ребят приехали зрители. Атмосфера прекрасная. Все улыбаются, не жалеют своего эмоционального посыла. Уже прошло пять гонок, практически турнир завершается. Ребята проявили себя как настоящие спортсмены, показали свой характер, свою силу и желание победить.