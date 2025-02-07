«Снежный снайпер» – узнали, как проходит финал турнира по биатлону
Шесть спринтерских гонок 7 февраля в программе соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. За стартами в Раубичах следит и наша съемочная группа.
Подробнее о празднике спорта расскажет Юлия Силипицкая.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта на несколько дней стал площадкой для спортивных баталий юных биатлонистов. Финал республиканского турнира «Снежный снайпер» собрал сильнейших спортсменов со всей страны в трех возрастах, 168 человек. Прежде чем попасть в главный старт, им пришлось целых три месяца доказывать, что они лучшие. Потому что они прошли сита-квалификацию, многоступенчатый отбор. И сейчас они в Раубичах.
В первый соревновательный день в программе значился спринт. У каждого возраста – свой километраж, но у всех два огневых рубежа. Очень здорово, что мы здесь все собрались, потому что прекрасная погода, порадовал маленький морозец, даже немножечко солнышко и заполненные трибуны. Поддержать ребят приехали зрители. Атмосфера прекрасная. Все улыбаются, не жалеют своего эмоционального посыла. Уже прошло пять гонок, практически турнир завершается. Ребята проявили себя как настоящие спортсмены, показали свой характер, свою силу и желание победить.
Игнат Сасс, победитель республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» (Витебская область):
Сегодня на трассе было довольно легко. Не было горок, поэтому я очень хорошо пробежал. Я посвящу своей команде победу.
Мария Дорох, победитель республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» (Минск):
Мне понравилась трасса, гладкая очень. И мне очень понравилось, как я стреляла.
Анна Сола, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону:
Глядя на этих спортсменов, которые маленькие, но уже с такой хорошей техникой, конечно, верю в резерв. Мне приятно, что у нас такое организовывают. Это на самом деле здорово.
Подробности в видео.