Смогут ли белорусские пловцы достойно показать себя на ЧМ, если бан отменят? Вот что думает тренер и сами спортсмены

Новости Беларуси. Уставшие, но довольные результатом и с целой россыпью медалей. Белорусские пловцы вернулись домой из Казани, где завершился второй этап международного турнира «Игры Дружбы», сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

И данный старт явно можно занести в наш актив. 9 медалей и 8 национальных рекордов – это впечатляющий результат. Атлеты продолжают набирать форму и готовиться к главным чемпионатам сезона. Несмотря на не такую широкую географию турниров, пловцы не теряют мотивацию улучшать свои результаты и упорно работать. А самое главное – они не перестают поддерживать друг друга.

Андрей Липницкий, главный тренер сборной Беларуси по плаванию:

Очень понравились выступления команды, появился такой командный дух, ребята болеют друг за друга, переживают. Реально было очень приятно с ними работать на этом турнире. Мы выступали как единая команда.

«Игры Дружбы» начали радовать белорусских любителей плавания уже с самого первого дня. И хоть медали на старте разыграны еще не были, удивить смогла Алина Змушко. Сдерживаться девушка не стала и уже в полуфинальном заплыве на 50 метров брассом установила новый национальный рекорд, сменив при этом свое же высшее достижение. А затем, уже в финале, завоевала золото, вновь побив саму себя. Новая планка для спортсменов в этом виде – 29,49 секунды. Вообще, брасс для Алины стал крайне успешным. Позже она еще дважды переписала национальные рекорды в заплывах на 100 и 200 метров. И такой результат не случайность.

Алина Змушко, победительница второго этапа «Игр Дружбы»:

Мы сейчас находимся в оптимальной форме, начинаем набирать, так сказать, силу в новом сезоне. Новые возможности. И довольно-таки неплохие, как показали наши результаты. Чтобы выступать дальше на международном уровне, если все будет хорошо. Будем ставить высокие цели, потому что это уже нужно будет стараться выполнять отборочные нормативы на Олимпийские игры. И там уже как сложится, конечно же, и показывать свои максимальные результаты. И будь что будет.

Среди парней вел сборную вперед Илья Шиманович. Свою золотую медаль земляк выиграл в заключительный день соревнований. Первым он финишировал в заплыве на 50 метров брассом. И, кстати, равных Илье не было не только на турнире в Казани. В полуфинале он преодолел дистанцию за 25,55 секунды. А это лучший результат сезона в мире. И хоть на международной арене мы все еще не выступаем, парень полностью готов бороться и побеждать.

Илья Шиманович, победитель второго этапа «Игр Дружбы»:

Я, на самом деле, к этому всегда готов. То есть я, наоборот, от этого набираю форму быстрее, потому что есть какая-то конкуренция, тебя это больше мотивирует и так далее. Мне неважно, готов я или не готов. Если появятся старты, я, естественно, на них поеду и быстро буду набирать форму.

Не остались без подиумов и наши эстафетчики. Две золотые медали были завоеваны их усилиями. Отличились комбинированная и смешанная команды. В эстафетах же было обновлено и три рекорда страны. Смогла порадовать Алеся Акинчиц. Девушка в заплыве на дистанции 1 500 метров вольным стилем до пьедестала почета, увы, не добралась. Но установила новое национальное достижение. Высокие результаты наших пловцов приятно удивляют. И если к медалям мы давно привыкли, то такое поголовное падение рекордов не может не радовать. Это значит, что команда даже в условиях ограничений находится в полной боеготовности. Уверен в этом и главком сборной.

Андрей Липницкий:

На сегодня, если отменятся санкции и нас допустят до участия в чемпионате мира... Но это сейчас маловероятно. Могу сказать, что мы готовы. Мы готовы действительно показать все, на что мы способны сегодня. И я вам скажу, что результаты будут более чем достойные.