Апсет для Месси, самый красивый гол и Rolls-Royce за победу. Яркие моменты группового раунда чемпионата мира по футболу

В Катаре ровно неделю назад был дан старт главному футбольному турниру четырехлетия – чемпионату мира. Команды уже успели провести первый групповой раунд, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Первая неделя турнира отметилась сенсационными поражениями. Сборная Аргентины, которая до этого имела серию из 36 побед, минимально проиграла Саудовской Аравии – 1:2. В теории у «зеленых» было всего 8,7 % на победу, на деле все оказалось иначе. В первом тайме «альбиселесте» спокойно контролировали игру, Месси реализовал пенальти. Однако в перерыве тренер азиатской дружины Эрве Ренар смог зарядить футболистов на победу.

Что мы здесь забыли? Это что, прессинг? Месси с мячом в центре поля. Ты стоишь перед защитниками. Возьми телефон и сделай с ним фото. Вы это чувствуете? Вы чувствуете, что мы можем отыграться? Они играют расслаблено. Давайте, парни, это чемпионат мира. Отдайте все, будьте жесткими, будьте как звери. Давайте. Вперед, сделаем это.

На старте второго тайма саудиты подловили южноамериканцев на ошибках и забили дважды. А потом полностью ушли оборону. Победа Саудовской Аравии для всех стала сюрпризом. Среда была объявлена королем выходным днем. А каждый игрок получил по 2,5 миллиона евро премиальных и новенький Rolls-Royce. Однако после победной эйфории пришла горечь поражения от Польши. В субботу, 26 ноября, саудиты проиграли полякам со счетом 0:2.

А вот у Аргентины получилось частично реабилитироваться перед болельщиками в поединке против Мексики. Сначала Месси вскрыл оборону соперников, точно пробив из-за пределов штрафной. А потом Фернандес увеличил преимущество. В среду, 30 ноября, южноамериканцы проведут матч против Польши, который Месси уже окрестил финалом. Для выхода в плей-офф с первого места его команде нужна только победа. При этом важно возглавить группу С, так как обладатель второй позиции в 1/8 финала может выйти на Францию, которой накануне удалось снять проклятие чемпионов мира. До этого на трех кряду ЧМ действующий победитель всегда вылетал на групповом этапе. «Трехцветные» стараниями Килиана Мбаппе, который уже наколотить три мяча, гарантировали себе плей-офф после побед над Данией и Австралией. В последнем туре они сыграют со сборной Туниса.

Шлейф сенсации продолжал тянуться и после поединка между Германией и Японией. Хотя фавориты, немцы, забили с пенальти и после перерыва лидировали. Японцы всего за восемь минут смогли дважды поразить немецкие ворота и вырвать победу. Азиаты вновь пробили шины немецкой машине. На прошлом мундиале в последнем матче группового этапа тогда еще подопечные Йоахима Лева пропустили два мяча от Южной Кореи в компенсированное время и уехали домой. Кажется, сейчас камнем преткновения стала Япония. Хочется отметить японских болельщиков, которые остались после матча и убрали за собой мусор.

Приятные впечатления после своей игры оставила Бразилии. Южноамериканцы спокойно обыграли Сербию – 2:0, ни на секунду не позволив усомниться в своем превосходстве. Дубль оформил Ришарлисон. И именно он пока забил самый красивый гол чемпионата.

Ришарлисон, игрок сборной Бразилии:

Я уже забивал похожий гол на тренировке в Италии во время сборов перед чемпионатом мира. Сделал это на тренировке, а теперь и в игре. У меня была возможность пробить с лету и я нанес красивый удар, хочу забивать еще. Должен поблагодарить своих партнеров, я говорил, что для взятия ворот мне нужно лишь получить мяч, и я его получил.

Разгромную победу одержала Испания, которая отправила в ворота Коста-Рики семь безответных мячей. Кажется, команда Луиса Энрике серьезно настроена на то, чтобы вернуть трофей себе.