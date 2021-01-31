Смогла покинуть склон только с помощью медиков. Что произошло с Анастасией Андрияновой в Раубичах?

Наталья Федорцова, корреспондент:

Мы находимся в Раубичах, где сегодня проходит очень интересная дисциплина – синхронные прыжки. Дисциплина, к сожалению, не входит в программу ни Олимпийских игр, ни чемпионата мира. Но она очень эффектная и очень красивая. Тут принимают участие в одном прыжке сразу два спортсмена, и очень важно сделать все красиво, очень четко и одновременно выполнить один и тот же прыжок. К сожалению, топовые спортсмены отказываются от участия в этих соревнованиях, поскольку каждый прыжок для фристайлиста – это риск получить травму. И поскольку соревнования не являются рейтинговыми, не идут никуда в зачет, лучше себя поберечь. Но вместе с тем, кто не особо горит желанием бороться за медали на чемпионатах мира или на Олимпиаде, с удовольствием принимают участие. Поэтому сегодня у нас здесь 11 пар: пять женских, шесть мужских. И причем очень много международных пар. Спортсмены до последнего не знают, с кем они будут выполнять прыжок, и поэтому очень интересно посмотреть не только за эффектностью исполнения вот этого элемента, но еще и за тем, как взаимодействуют спортсмены, условно говоря, разговаривая на разных языках.

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Все белорусы, кто мог принять участие в синхронных прыжках, все здесь, все в Раубичах. К сожалению, есть одна очень нехорошая новость – наша Анастасия Андриянова, которая выполняла квалификацию вместе с Аллой Цупер, получила травму. Какое повреждение, мы пока не знаем. Но девушка смогла покинуть склон только с помощью медиков. Надеемся, что с нашей спортсменкой все хорошо, девушка молодая, еще успеет восстановиться.

Можно сказать, что на этом этап Кубка мира и вообще международные соревнования в Беларуси заканчиваются. Дальше у наших спортсменов остались шестой и седьмой этапы Кубков мира. Шестой этап пройдет в американском Дир-Вэлли уже 6 февраля.