«Цмоки-Минск» уступили УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

На этот раз «драконы» на своем паркете были биты казанским УНИКСом. Большая часть игры проходила в абсолютно равной борьбе, перед последним перерывом гости вели всего 5 очков, а к середине заключительного отрезка на балл впереди были уже «Цмоки». Однако концовку минчане традиционно провалили, а УНИКС, наоборот, добавил, на последних минутах, выдав рывок 12:3. Финальная сирена зафиксировала счет 66:76 не в пользу «драконов», которые опустились на единоличное последнее место в банковском турнире.

Лучшим в составе «Цмоков» стал Томс Лейманис, набравший 17 очков.