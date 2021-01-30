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«Цмоки-Минск» уступили УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

30 января 2021 19:46
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Новости Беларуси. Баскетбольные «Цмоки-Минск» потерпели очередное поражение в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмоки-Минск» уступили УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ-1

На этот раз «драконы» на своем паркете были биты казанским УНИКСом. Большая часть игры проходила в абсолютно равной борьбе, перед последним перерывом гости вели всего 5 очков, а к середине заключительного отрезка на балл впереди были уже «Цмоки». Однако концовку минчане традиционно провалили, а УНИКС, наоборот, добавил, на последних минутах, выдав рывок 12:3. Финальная сирена зафиксировала счет 66:76 не в пользу «драконов», которые опустились на единоличное последнее место в банковском турнире.

Лучшим в составе «Цмоков» стал Томс Лейманис, набравший 17 очков.

# Баскетбол # Томс Лейманис # Фотофакт

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