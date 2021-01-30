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«Неман» на своём льду обыграл «Шахтёр». Четыре матча состоялись в чемпионате Беларуси по хоккею

30 января 2021 20:02
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Новости Беларуси. В экстралиге «А» чемпионата Беларуси по хоккею 30 января состоялись четыре матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» на своём льду обыграл «Шахтёр». Четыре матча состоялись в чемпионате Беларуси по хоккею-1

Не обошлось без сюрпризов. «Неман» на своем льду обыграл вторую команду турнира – «Шахтер». Первые шайбы зрители увидели во второй трети, где гродненцы отличились сразу дважды. В третьем периоде солигорчане нанесли по чужим воротам массу бросков, но забросили всего однажды. Таким образом, 2:1 – «Неман» удержал победу.

С таким же счетом, правда, не в пользу хозяев, закончилась встреча в Жлобине, где «Металлург» принимал «Могилев». «Волки» открыли счет аккурат посередине игры, но в заключительной трети львы перевернули игру, забросив дважды и при этом не пропустив. Эта виктория стала для «Могилева» первой после девяти поражений кряду.

«Неман» на своём льду обыграл «Шахтёр». Четыре матча состоялись в чемпионате Беларуси по хоккею-4

Вот результаты других матчей 30 января.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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