Гонки преследования на ЧЕ по биатлону. Кручинкина 39-я, а Елетнов 20-й

На чемпионате Европы по биатлону в Польше 30 января состоялись две гонки преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшей среди девушек стала хозяйка трассы Камила Жук. Полька стартовала лишь под 18-м номером, но четыре рубежа на ноль позволили ей финишировать первой. Компанию Жук на пьедестале составили две норвежки – Каролине Эрдал и Осне Скреде. Наша Ирина Кручинкина зашла на семь штрафных кругов и в итоге заняла 39-е место.

Триумфатором мужского пасьюта стал украинец Артем Прима, 6 секунд ему проиграл Михал Крчмарж из Чехии, 12 – представитель Норвегии Ховард Бугетвейт. Лучшим из белорусов стал Роман Елетнов, с четырьмя промахами он 20-й. Илья Авсеенко расположился на 52-й позиции. Егор Казаринов занял последнее 57-е место.