Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

Арина Соболенко с победы начала защиту титула на первом в сезоне теннисном турнире серии Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии. В дебютном поединке белоруска не оставила никаких шансов американке Слоан Стивенс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча продолжалась немногим более часа. В первом сете шла более-менее равная борьба. Но с каждым розыгрышем лидер мирового тенниса прибавляла. И в итоге смогла сделать брейк. Счет 6:3. Во второй партии превосходство Соболенко не вызывало сомнений. Она действовала мощно и точно. Успех пришел быстро – 6:2. Таким образом, белоруска уверенно шагнула в 1/32 финала.

В следующем круге белоруске предстоит проверить на прочность представительницу Бразилии Джессику Манейро. Соболенко – двукратная чемпионка Australian Open. В прошлом году наша теннисистка не оставила остальным претенденткам никаких шансов. За весь турнир она отдала всего один сет, завоевав кубок второй год кряду.

Соревнования в Мельбурне являются крайне удачными для белорусок. Ранее здесь также дважды не знала равных Виктория Азаренко.