Прямой эфир

Следующим стартом Арины Соболенко станет Итоговый турнир WTA

15 октября 2024 19:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трехкратная чемпионка турниров серии «Большого шлема», вторая ракетка мира Арина Соболенко в ближайшее время не планирует принимать участие в соревнованиях, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Следующим стартом Арины Соболенко станет Итоговый турнир WTA-1

Следующим стартом для белоруски станет Итоговый турнир WTA, который пройдет со 2-го по 9-е ноября в столице Саудовской Аравии. Арина призналась, что не испытывает нервозности в преддверии этих состязаний.

Следующим стартом Арины Соболенко станет Итоговый турнир WTA-3

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:
Главное – баланс, потому что мы много играем в течение года. Это множество трудных матчей, сложностей, которые нужно преодолевать. Чтобы играть на самом высоком уровне, важны небольшие передышки: на турнире ты выкладываешься по полной, а потом немного отдыхаешь, и все начинается заново. Думаю, все это приходит с опытом, ты начинаешь лучше понимать саму себя. Не знаю, как мне удалось изменить свое мышление, потому что два-три года назад я была совсем другим игроком.

Арина Соболенко еще ни разу в карьере не выигрывала «Итоговый турнир женской теннисной ассоциации». Белорусская спортсменка имеет хорошие шансы завершить год в статусе первой ракетки мира.

# Арина Соболенко # Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Юношеская сборная Беларуси по футболу не вышла в следующий раунд отбора чемпионата Европы
15 октября 2024 19:50

Юношеская сборная Беларуси по футболу не вышла в следующий раунд отбора чемпионата Европы

Порядка тысячи спортсменов примут участие в международном турнире по каратэ Belarus Open
15 октября 2024 18:50

Порядка тысячи спортсменов примут участие в международном турнире по каратэ Belarus Open

Карлос Алос о предстоящем матче с Люксембургом: «Я ожидаю совершенно другой рисунок»
15 октября 2024 18:44

Карлос Алос о предстоящем матче с Люксембургом: «Я ожидаю совершенно другой рисунок»