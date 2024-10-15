Следующим стартом Арины Соболенко станет Итоговый турнир WTA

Следующим стартом для белоруски станет Итоговый турнир WTA, который пройдет со 2-го по 9-е ноября в столице Саудовской Аравии. Арина призналась, что не испытывает нервозности в преддверии этих состязаний.

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

Главное – баланс, потому что мы много играем в течение года. Это множество трудных матчей, сложностей, которые нужно преодолевать. Чтобы играть на самом высоком уровне, важны небольшие передышки: на турнире ты выкладываешься по полной, а потом немного отдыхаешь, и все начинается заново. Думаю, все это приходит с опытом, ты начинаешь лучше понимать саму себя. Не знаю, как мне удалось изменить свое мышление, потому что два-три года назад я была совсем другим игроком.

Арина Соболенко еще ни разу в карьере не выигрывала «Итоговый турнир женской теннисной ассоциации». Белорусская спортсменка имеет хорошие шансы завершить год в статусе первой ракетки мира.