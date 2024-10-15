Порядка тысячи спортсменов примут участие в международном турнире по каратэ Belarus Open

Пять татами, порядка тысячи спортсменов и более тридцати комплектов наград – в Минске в выходные стартует международный турнир по каратэ Belarus Open. Участие в нем примут представители шести стран, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Подготовка к таким форумам начинается задолго до старта. Ведь конкуренция ожидается серьезная. Алексей Фурик об этом знает не понаслышке. Для него это будет третий подобный старт. В коллекции уже есть золото и серебро. Но работать над техникой необходимо постоянно. Соперники не дремлют.

Алексей Фурик, учащийся спортивного клуба «Арсенал»: Belarus Open – это турнир высокой категории, есть сильные соперники. Постоянно с ними встречаемся, работаем. Более нужно поднимать нам физическую нагрузку, потому что русские соперники немножко покрепче сами по себе парни. Проверяем себя на готовность к чемпионату мира и Европы.

На данный момент подтвердили участие представители России, Азербайджана, Пакистана, Ирака и Саудовской Аравии. Медали будут разыграны в двух дисциплинах – ката и кумитэ. В первый день мастерство продемонстрирует молодежь и опытные спортсмены. 20 октября соревноваться будет подрастающее поколение. Соревнования обещают стать увлекательными.

Александр Мудрецов, тренер по каратэ спортивного клуба «Арсенал»:

Когда к нам приезжают чужие спортсмены, то есть иностранцы, и мы имеем возможность с ними практиковаться, набираться опыта. Это очень круто. Благодаря таким соревнованиям идет хорошая реклама не только вида спорта каратэ, но и активного спортивного образа жизни. И этот турнир является хорошим стартом и этапом подготовки к дальнейшим соревнованиям. И серия премьер-лиги, и Кубок Республики, и первенство Европы.

Данный старт стал одной из визитных карточек спортивной Беларуси. Сюда съезжаются сильнейшие каратисты из стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы ощутить достойную конкуренцию и проверить свой уровень мастерства. Соревнования пройдут под сводами «Чижовка-Арены». Вход на турнир свободный.