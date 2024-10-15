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Юношеская сборная Беларуси по футболу не вышла в следующий раунд отбора чемпионата Европы

15 октября 2024 19:50
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Футболисты юношеской сборной Беларуси до 17 лет в заключительном матче первого отборочного этапа чемпионата Европы выиграли у команды Андорры, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Юношеская сборная Беларуси по футболу не вышла в следующий раунд отбора чемпионата Европы-2

Матч прошел в Германии. Наши ребята одержали победу со счетом – 3:1, набрали 3 очка и заняли итоговое третье место в своем квартете. Таким образом, белорусы не смогли выйти в следующий этап квалификации. Напомним, дальнейшую борьбу за путевки на чемпионат Европы продолжат по две лучшие команды из каждой группы.

# Футбол Беларуси

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