Юношеская сборная Беларуси по футболу не вышла в следующий раунд отбора чемпионата Европы

Футболисты юношеской сборной Беларуси до 17 лет в заключительном матче первого отборочного этапа чемпионата Европы выиграли у команды Андорры, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Матч прошел в Германии. Наши ребята одержали победу со счетом – 3:1, набрали 3 очка и заняли итоговое третье место в своем квартете. Таким образом, белорусы не смогли выйти в следующий этап квалификации. Напомним, дальнейшую борьбу за путевки на чемпионат Европы продолжат по две лучшие команды из каждой группы.