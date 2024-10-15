Карлос Алос о предстоящем матче с Люксембургом: «Я ожидаю совершенно другой рисунок»

Сборная Беларуси по футболу сегодня сыграет с командой Люксембурга в Лиге Наций, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В поединке первого круга наша дружина уже встречалась с этим соперником и одержала победу со счетом 1:0. На данный момент белорусы возглавляют турнирную таблицу группы С – в их активе 5 очков. Столько же у болгар – они идут вторыми. У сборной Люксембурга один балл, и она замыкает квартет.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Я ожидаю совершенно другой рисунок. Мы видели последний матч Люксембурга против Болгарии. Они изменили стиль игры. Также у них отсутствуют некоторые основные игроки, но я думаю, они найдут, кем их заменить. Родригес очень хороший нападающий. Мы знаем, что у него были некоторые проблемы в национальной команде, неудобные ситуации. Но мы уверены, что завтра он выйдет в стартовом составе. Родригес – один из самых опасных игроков Люксембурга. Он не играл против нас в первом матче, но мы уверены, что сыграет сейчас. Он непредсказуемый игрок, нападающий, который может смещаться на разные позиции на поле. Поэтому нам нужно будет о нем позаботиться. Но не только о нем, а также о Синане и других игроках, которые у них есть.