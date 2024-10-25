Скрипченко о матче с ХИКом: команда нашего уровня не имеет права пропускать на 36-й секунде

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Игра динамичная. Мне понравилась как игра моей команды, динамичная, с высоким прессингом, так и соперника, который предстал боевой командой с хорошим физическим состоянием. В целом игра была равная. Но соперник был чуть удачливее в реализации своего голевого момента. Единственная претензия, которую я предъявил команде, – команда нашего уровня не имеет права выходить на второй тайм и пропускать на 36-й секунде. 46-я минута, 36 секунд прошло, и мы получили такую атаку, где пропустили этот гол.