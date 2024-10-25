Прямой эфир

Скрипченко о матче с ХИКом: команда нашего уровня не имеет права пропускать на 36-й секунде

25 октября 2024 19:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футболисты минского «Динамо» потерпели второе поражение в основном раунде Лиги конференций. На этот раз белорусская команда минимально уступила финскому ХИКу со счетом 0:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Читайте здесь

Скрипченко о матче с ХИКом: команда нашего уровня не имеет права пропускать на 36-й секунде-2

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»: 
Игра динамичная. Мне понравилась как игра моей команды, динамичная, с высоким прессингом, так и соперника, который предстал боевой командой с хорошим физическим состоянием. В целом игра была равная. Но соперник был чуть удачливее в реализации своего голевого момента. Единственная претензия, которую я предъявил команде, – команда нашего уровня не имеет права выходить на второй тайм и пропускать на 36-й секунде. 46-я минута, 36 секунд прошло, и мы получили такую атаку, где пропустили этот гол. 

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Юные гандболистки Минска и Минской области лидируют на главном турнире года
25 октября 2024 18:40

Юные гандболистки Минска и Минской области лидируют на главном турнире года

Белоруска Яна Колодинская вышла в полуфинал теннисного турнира в Турции
25 октября 2024 18:35

Белоруска Яна Колодинская вышла в полуфинал теннисного турнира в Турции

Белорусские пловцы завоевали две серебряные медали на этапе Кубка мира
25 октября 2024 18:30

Белорусские пловцы завоевали две серебряные медали на этапе Кубка мира