Юные гандболистки Минска и Минской области лидируют на главном турнире года

Сильнейшие гандболистки Беларуси 2008-2009 годов рождения ведут борьбу за главный трофей года. Девушки играют в первом туре «Олимпийских дней молодежи», где восемь команд проводят поединки по круговой системе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После четырех дней в лидерах столичная дружина и коллектив Минской области. Они идут без поражений. Стартовый этап завершится в воскресенье. Победитель определится во втором финальном туре, который состоится весной следующего года. Пока же на площадке идет серьезная борьба. И участницы турнира набирают заветные очки.

Максим Мочалов, тренер команды Брестской области: Сильнейших собирали по области. У нас в команде представлены спортсмены из Бреста, Барановичей и Малориты. Многие показывают уровень зрелого гандбола, тем более здесь представлены фарм-команды, которые играют во втором дивизионе чемпионата Беларуси по гандболу. Чтобы побеждать, девчонки должны быть развиты физически, быть крепче своих сверстников, но и технические данные никто не отменял.

Марина Терешкова, старший тренер Витебской области:

Очень приятно, когда они показывают такой зрелый гандбол, особенно игру в защите. Потому что я считаю, что самое лучшее нападение – это игра в защите. Как только ты справился в защите, нападение придет само собой.

Гандболистки из команды, которая возглавит итоговый протокол, станут первыми кандидатами в молодежную сборную Беларуси. В соревновательном календаре у этой сборной череда матчевых встреч со сборной России.