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Белоруска Яна Колодинская вышла в полуфинал теннисного турнира в Турции

25 октября 2024 18:35
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Белоруска Яна Колодинская вышла в полуфинал теннисного турнира категории 35 в Турции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Яна Колодинская вышла в полуфинал теннисного турнира в Турции-2

В одной четвертой она была сильней своей соотечественницы Алены Фалей со счетом 5:7, 6:3, 7:6. Отметим, в мировом рейтинге Колодинская уступает Фалей почти 500 позиций. Тем не менее она в упорной борьбе победила и теперь в полуфинале сыграет с представительницей Турции.

# Алена Фалей # Теннис

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