Белоруска Яна Колодинская вышла в полуфинал теннисного турнира в Турции

В одной четвертой она была сильней своей соотечественницы Алены Фалей со счетом 5:7, 6:3, 7:6. Отметим, в мировом рейтинге Колодинская уступает Фалей почти 500 позиций. Тем не менее она в упорной борьбе победила и теперь в полуфинале сыграет с представительницей Турции.