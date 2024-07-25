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Белорусские легкоатлеты выиграли 25 наград по итогам матчевой встречи с командой России

25 июля 2024 13:42
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25 наград выиграли белорусские легкоатлеты по итогам матчевой встречи с россиянами. Турнир завершился в Бресте, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские легкоатлеты выиграли 25 наград по итогам матчевой встречи с командой России-1

В состязаниях участвовали спортсмены до 20 лет. Золотых наград четыре. Лучшими в своих дисциплинах стали Денис Галух, Анастасия Севастьянович, Тимур Северов и Дмитрий Мирончик. Также наши соотечественники 6 раз были вторыми и 15 раз поднимались на третью ступень пьедестала. Всего по итогам старта у нас 92 очка.

# Легкая атлетика

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