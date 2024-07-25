Белорусские легкоатлеты выиграли 25 наград по итогам матчевой встречи с командой России

В состязаниях участвовали спортсмены до 20 лет. Золотых наград четыре. Лучшими в своих дисциплинах стали Денис Галух, Анастасия Севастьянович, Тимур Северов и Дмитрий Мирончик. Также наши соотечественники 6 раз были вторыми и 15 раз поднимались на третью ступень пьедестала. Всего по итогам старта у нас 92 очка.