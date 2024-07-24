В Бресте завершилась матчевая встреча по лёгкой атлетике среди юниорских команд Беларуси и России

В Бресте завершилась матчевая встреча среди юниорских команд по легкой атлетике Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участие принимали спортсмены 2005 года рождения и моложе. В заключительный день турнира белорусы завоевали 14 медалей: 3 золотые, столько же серебряных и 8 бронзовых. В тройном прыжке равных не нашлось Тимуру Северову. В метании копья викторию праздновала Анастасия Севастьянович. А Дмитрий Мирончик уверенно победил в десятиборье.

Тимур Северов, победитель турнира:

Выиграл тройной прыжок с результатом 15,70. Результат приемлемый. Но хотелось, конечно, 16 уже. Будем стараться на Кубке, поеду через пару дней уже. Хотелось бы сказать спасибо большое моим тренерам. Передаю привет маме, папе и своей любимой рыбке.

Анастасия Севастьянович, победительница турнира:

Соревнования прошли нормально, результатом довольна, большое спасибо за поддержку моим одногруппникам по метанию копья, моему тренеру и моим родителям.