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В Бресте завершилась матчевая встреча по лёгкой атлетике среди юниорских команд Беларуси и России

24 июля 2024 20:02
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В Бресте завершилась матчевая встреча среди юниорских команд по легкой атлетике Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Бресте завершилась матчевая встреча по лёгкой атлетике среди юниорских команд Беларуси и России-1

Участие принимали спортсмены 2005 года рождения и моложе. В заключительный день турнира белорусы завоевали 14 медалей: 3 золотые, столько же серебряных и 8 бронзовых. В тройном прыжке равных не нашлось Тимуру Северову. В метании копья викторию праздновала Анастасия Севастьянович. А Дмитрий Мирончик уверенно победил в десятиборье.

В Бресте завершилась матчевая встреча по лёгкой атлетике среди юниорских команд Беларуси и России-4

Тимур Северов, победитель турнира:
Выиграл тройной прыжок с результатом 15,70. Результат приемлемый. Но хотелось, конечно, 16 уже. Будем стараться на Кубке, поеду через пару дней уже. Хотелось бы сказать спасибо большое моим тренерам. Передаю привет маме, папе и своей любимой рыбке.

В Бресте завершилась матчевая встреча по лёгкой атлетике среди юниорских команд Беларуси и России-7

Анастасия Севастьянович, победительница турнира:
Соревнования прошли нормально, результатом довольна, большое спасибо за поддержку моим одногруппникам по метанию копья, моему тренеру и моим родителям.

В Бресте завершилась матчевая встреча по лёгкой атлетике среди юниорских команд Беларуси и России-10

Дмитрий Мирончик, победитель турнира:
Первый день прошел вообще отлично. Во второй день очень приятно удивил шест. Прыгнул на полметра выше личника, также остальными видами, в принципе, доволен. Хочу сказать спасибо своему нынешнему тренеру, моему первому тренеру, передать спасибо и привет всем, кто болел за меня и поддерживал.

# Спортивные соревнования

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