Татьяна Шаракова об участии в групповой велогонке: «Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо»

Выявляли сильнейших в групповой гонке. Трасса по Минску получилась действительно быстрой, но в то же время и интересной. Белоруска все время держалась в лидерской группе, а на финише выдала свой фирменный спурт, который и позволил ворваться на третью ступень пьедестала.

Татьяна Шаракова, бронзовый призер II Европейских игр:

Впечатления непередаваемые, потому что это у нас дома. Я видела столько флагов, видела столько людей. Такая поддержка ощущается на всем круге от людей, которые кричат постоянно «Беларусь, Беларусь!» Ты ждешь с восьми кругов, где этот финиш, потому что такая поддержка. Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо.