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Татьяна Шаракова об участии в групповой велогонке: «Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо»

22 июня 2019 17:24
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Новости Беларуси. Третье время дня показала велосипедистка Татьяна Шаракова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Татьяна Шаракова об участии в групповой велогонке: «Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо»-1

Выявляли сильнейших в групповой гонке. Трасса по Минску получилась действительно быстрой, но в то же время и интересной. Белоруска все время держалась в лидерской группе, а на финише выдала свой фирменный спурт, который и позволил ворваться на третью ступень пьедестала.

Татьяна Шаракова об участии в групповой велогонке: «Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо»-4

Татьяна Шаракова об участии в групповой велогонке: «Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо»-6

Татьяна Шаракова, бронзовый призер II Европейских игр:
Впечатления непередаваемые, потому что это у нас дома. Я видела столько флагов, видела столько людей. Такая поддержка ощущается на всем круге от людей, которые кричат постоянно «Беларусь, Беларусь!» Ты ждешь с восьми кругов, где этот финиш, потому что такая поддержка. Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо.

Татьяна Шаракова об участии в групповой велогонке: «Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо»-9

Татьяна Шаракова об участии в групповой велогонке: «Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо»-11

# Европейские игры # Татьяна Шаракова # Фотофакт

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