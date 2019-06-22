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Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»

22 июня 2019 17:21
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Новости Беларуси. 22 июня наша медальная копилка пополнилась сразу несколькими наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»-1

Первыми на пьедестал поднялись наши лучницы.

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Женская команда, в которую вошли Карина Козловская, ее тезка Деминская, а также Анна Марусова легко преодолели предварительные раунды, а в полуфинале не оставили шансов немкам – 6:0.

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»-4

В главной дуэли нам противостояли британки. В равной борьбе гостьи все же сумели победить.

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И тем не менее серебро – более чем достойный результат.

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»-7



Карина Деминская, серебряный призер II Европейских игр:
Радость, гордость за свою страну. Отстояли честь, взяли медаль. Если честно, я думала, что немки сильнее. Но мы стреляли с ними сильно. С Британией как-то не сложилось. На следующих Играх возьмем золото. Будем все делать для этого.   

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»-9

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»-11

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»-13

# Европейские игры # Карина Дёминская # Фотофакт

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