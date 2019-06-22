Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»

Первыми на пьедестал поднялись наши лучницы.

«Ответственность на плечах»: лучница Карина Козловская о том, как это – участвовать в соревнованиях дома

Женская команда, в которую вошли Карина Козловская, ее тезка Деминская, а также Анна Марусова легко преодолели предварительные раунды, а в полуфинале не оставили шансов немкам – 6:0.