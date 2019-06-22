Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»

Новости Беларуси. 22 июня наша медальная копилка пополнилась сразу несколькими наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 22 июня наша медальная копилка пополнилась сразу несколькими наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первыми на пьедестал поднялись наши лучницы.
«Ответственность на плечах»: лучница Карина Козловская о том, как это – участвовать в соревнованиях дома
Женская команда, в которую вошли Карина Козловская, ее тезка Деминская, а также Анна Марусова легко преодолели предварительные раунды, а в полуфинале не оставили шансов немкам – 6:0.
В главной дуэли нам противостояли британки. В равной борьбе гостьи все же сумели победить.
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И тем не менее серебро – более чем достойный результат.
Карина Деминская, серебряный призер II Европейских игр:
Радость, гордость за свою страну. Отстояли честь, взяли медаль. Если честно, я думала, что немки сильнее. Но мы стреляли с ними сильно. С Британией как-то не сложилось. На следующих Играх возьмем золото. Будем все делать для этого.